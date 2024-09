Roma Femminile, Di Guglielmo: "Dobbiamo alzare l'asticella, i risultati arriveranno"

La Roma Femminile non va oltre l'1-1 contro il Sassuolo. Le campionesse d'Italia in carica, infatti, si sono fatte riprendere dalle neroverdi dopo il vantaggio iniziale di Manuela Giugliano. Al termine del match, ai canali ufficiali del club, ha parlato Lucia Di Guglielmo, ecco le sue parole:

Sembra ci sia molta delusione

"Sì, c'è delusione. È evidente che il livello del campionato si sia alzato, e questo è un bene. Anche noi dobbiamo alzare l'asticella. Abbiamo sicuramente bisogno di tempo per trovare nuovi equilibri. Ora testa al lavoro: i risultati arriveranno".

Quali difficoltà avete incontrato?

"Abbiamo trovato una squadra molto organizzata, come la Lazio alla prima di campionato. Dobbiamo restare calme e capire che c'è solo da lavorare e i risultati arriveranno. È normale che ci sia delusione, ma andiamo avanti".

Cosa servirà in Champions League?

"Bisogna azzerare dopo oggi. C'è bisogno di tanta cattiveria, di fame, di voglia di segnare su ogni pallone, in ogni occasione. Siamo consapevoli di poter fare gol in qualsiasi momento e questa deve essere la nostra forza".

(asroma.com)

