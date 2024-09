Femminile, Spugna: "Siamo in crescita, contro il Napoli servirà una grande partita. Champions League? Affronteremo club importanti"

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Napoli, in programma domani alle ore 12.30 allo Stadio Tre Fontane e valida per la quarta giornata di Serie A. Ecco le sue parole ai canali ufficiali del club.

Qualificazione in Champions raggiunta: è un obiettivo raggiunto che dà motivazione in vista del prossimo impegno con il Napoli?

"Sicuramente sì. La cosa importante è che stiamo trovando continuità di risultati. Con il Servette è arrivata la terza vittoria consecutiva e significa che siamo in crescita. Arriva una squadra come il Napoli, non sarà facile da affrontare, ma stiamo migliorando e dovremo fare una grande partita".

Il Napoli nelle prime uscite è sembrata una squadra solida, immagina un avversario simile a quelli affrontati di recente?

"Il Napoli è una squadra molto quadrata, ha un allenatore molto preparato tatticamente, si difenderà con tante giocatrici sotto la linea della palla. Dovremo avere pazienza e giocare una partita intelligente per poter riuscire a entrare nelle maglie del Napoli. Però giochiamo in casa, nel nostro stadio, saremo sostenute dal nostro pubblico e vogliamo continuare a fare risultati, è quello che ci interessa in questo momento".

È sorteggiato il gruppo di Champions League, sarà un girone competitivo…

"Questa fase sarebbe stata complicata con qualsiasi sorteggio, perché incontriamo squadre di grande valore e spessore. La cosa bella è che ci siamo e faremo un percorso contro club importanti, in stadi di prestigio e questo ci rende orgogliosi. È bello avere due squadre a rappresentare l’Italia in Europa e speriamo che i calendari consentano di mettere sempre al primo posto la salute delle calciatrici".

