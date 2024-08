Roma Femminile, Spugna: "Dobbiamo alzare il livello. Siamo state leggere"

Al termine del derby di Serie A Femminile, il tecnico della Roma Alessandro Spugna ha parlato ai microfoni dei canali del club per commentare lo svolgimento del match. Ecco le sue dichiarazioni:

Un pareggio, un risultato inaspettato sulla carta, che Roma è stata?

"Abbiamo fatto bene la prima parte, con qualche situazione favorevole anche per andare sul 2-0, ma poi siamo state un po' troppo leggere, abbiamo perso duelli, troppi errori sotto porta, fino a riportare la Lazio in gara. I derby sono questi, la partita l'aspettavano. Le partite non sono sempre come vorremmo giocarle noi, a volte sono sporche ed oggi era sporca. Ma il campionato quest'anno sarà così, dobbiamo cambiare subito mentalità, atteggiamento e ributtarci subito con la fame che abbiamo avuto in questi due anni, altrimenti andremo spesso in difficoltà".

La squadra arrivava spesso in ritardo sulle secondo palle.

"Abbiamo perso tanti duelli, eravamo un po' lente, un po' leggere. Quando perdi tanti duelli non hai il dominio del gioco e una squadra come la nostra se non riesce a giocare fa fatica. L'unica cosa che abbiamo fatto bene è il forcing nel finale in cui abbiamo trovato il gol di Elena. Ma per la qualità della nostra squadra è poco, dobbiamo fare di più, alzare un po' il livello in questo momento".

Da cosa deve ripartire la Roma?

"Dobbiamo continuare a lavorare, mettere in condizioni le calciatrici che alcune sono un po' sottotono. Probabilmente gli impegni estivi, anche delle nazionali, si fanno sentire. Dobbiamo lavorare, prepararci al meglio per il Sassuolo e per il preliminare Champions. Dobbiamo alzare il livello, come detto, arrivare bene fisicamente e tecnicamente".

(asroma.com)

