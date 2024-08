Roma Femminile, Linari: "La reazione c'è stata, ma abbiamo commesso qualche errore. Ringrazio i tifosi, atmosfera stupenda"

Nel tanto atteso esordio stagionale con lo scudetto sul petto la Roma Femminile di Alessandro Spugna pareggia 2-2 un derby divertente contro la Lazio, grazie al gol nel finale di Elena Linari. La calciatrice giallorossa, dopo la partita, ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole: "È un pareggio raggiunto all’ultimo, quest’anno le partite saranno tutte così toste e difficili. Questa è la prima, hanno giocato bene, noi forse siamo state un po’ sotto tono, abbiamo avuto delle occasioni che non abbiamo sfruttato. Abbiamo commesso qualche errore e ci hanno punito, sono aspetti su cui dobbiamo migliorare. La reazione della squadra c’è stata, volevamo portare a casa il risultato e ci dispiace, non abbiamo iniziato con i tre punti ma con un pareggio. C’è ancora tutto da fare".

Cosa è mancato in campo?

"Non siamo riuscite da dietro capire cosa fare, probabilmente avremmo dovuto verticalizzare più spesso invece di rischiare di giocare da dietro partendo dal basso. Sono esperienze, ci assumiamo le responsabilità. Ognuna di noi deve rivedere la partita e capire cosa può fare di più per questa squadra, per le compagne e per i tifosi che sono venuti. C’è stata un’atmosfera stupenda e voglio ringraziarli".

Il tuo gol ha portato al pareggio. Avete sentito un po’ la pressione del Derby?

"La pressione a prescindere c’è. Il derby è sempre speciale a Roma come in qualsiasi città. Qui è particolarmente sentito, c’è stato un bellissimo ambiente. Iniziare così col botto ci serve anche per scuoterci rispetto alla stagione scorsa . Dispiace per il pareggio ma lo abbiamo ripreso con le unghie e con i denti. E con le unghie e con i denti dovremo andare a prenderci tutti i punti di questa stagione".

