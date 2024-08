Roma Femminile, il 22 agosto via all'Amos Women's French Cup: l'esordio sarà contro il PSV

Per l'ultimo ciclo di amichevoli prima dell'inizio della Serie A, la Roma Femminile sarà impegnata nell'Amos Women's French Cup. Dopo la prima partecipazione avvenuta nel 2021, le giallorosse sono state nuovamente invitate a partecipare al torneo che si terrà in Francia dal 22 al 25 agosto. L'esordio delle ragazze di mister Spugna sarà proprio il 22 alle 18:00 contro le olandesi del PSV. Dall'altra parte del tabellone, invece, a sfidarsi saranno Paris FC e Athletic Bilbao. Sul sito ufficiale sarà possibile acquistare i biglietti per assistere alle sfide che si terranno a Tolosa.

VAI AI BIGLIETTI