AMOS Women's French Cup: Roma-PSV in diretta su Youtube in Italia

Domani la Roma Femminile di Alessandro Spugna esordirà nella AMOS Women's French Cup, torneo a cui le giallorosse parteciperanno prima dell'avvio del campionato, sfidando il PSV. La gara, come fa sapere la Roma, sarà trasmessa sul canale Youtube del club nel territorio italiano:

La semifinale tra Roma e PSV sarà infatti trasmessa live sul nostro canale YouTube nel territorio italiano.

Le giallorosse sfideranno le olandesi giovedì 22 agosto alle ore 18 allo Stadio Ernest-Wallon di Tolosa.

Chi passa, affronterà in finale la vincente di Paris FC-Athletic Club, in calendario domenica 25 alle ore 18. In caso di sconfitta in semifinale, la sfida per il 3°/4° posto si giocherà sempre domenica, ma alle ore 15.

Forza, ragazze!

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE