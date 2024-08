AMOS Women's French Cup, Roma-PSV 3-2: vittoria in rimonta per le giallorosse

Con fatica, la Roma Femminile riesce ad approdare alla finale dell'AMOS Women's French Cup battendo in rimonta il PSV. La squadra olandese si era infatti portata sullo 0-2 grazie alla doppietta di Ripa. Le reti di Giacinti, Corelli e Di Guglielmo in extremis hanno ribaltato il match, terminato poi 3-2 in favore delle giallorosse. Le ragazze di Spugna approdano dunque alla finale che si giocherà domenica 25 agosto alle 18:00. La Roma dovrà affrontare la vincente di Paris Fc-Athletic Bilbao.