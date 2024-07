Roma Femminile, ufficiale l'arrivo di Lukasova: contratto fino al 2027 (COMUNICATO, FOTO e VIDEO)

Nuovo colpo per la Roma Femminile: è ufficiale l'arrivo di Olivie Lukasova, portiere classe 2001 proveniente a costo zero dallo Slavia Praga. L'estremo difensore classe 2001 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Il comunicato del club giallorosso: "L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Olivie Lukasova. La calciatrice ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2027. Portiere classe 2001, sarà la prima giocatrice nata in Repubblica Ceca a vestire la maglia della Roma ed è nazionale del suo paese. Arriva dallo Slavia Praga, squadra con la quale ha disputato anche la Women’s Champions League. Benvenuta a Roma, Olivie".

(asroma.com)

