Roma Femminile: ufficiale l’arrivo di Cissoko, contratto fino al 2027 (COMUNICATO, FOTO e VIDEO)

Nuova aggiunta anche per la Roma Femminile di Alessandro Spugna. È infatti ufficiale l'arrivo a parametro zero della ventisettenne Hawa Cissoko. Il difensore ha firmato un contratto che la legherà ai giallorossi fino al 30 giugno 2027. La francese classe 1997 nata a Parigi, ha mosso i primi passi nel PSG per poi passare al Marsiglia e poi al Soyaux. Nelle ultime 4 stagioni, invece, Cissoko ha giocato nel West Ham, club in cui si è distinta in modo positivo. Ecco il comunicato pubblicato dalla Roma sul proprio sito web:

"L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Hawa Cissoko. La calciatrice ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2027.

Hawa arriva dal West Ham, dove ha giocato per quattro stagioni, raccogliendo complessivamente 72 presenze, segnando 2 gol. Cresciuta nelle giovanili del Paris Saint Germain, ha debuttato a 18 anni in Prima Squadra. Dopo due anni nella rosa parigina, ha vestito le maglie del Marsiglia e del Soyaux, prima di iniziare l’esperienza in Inghilterra. Benvenuta alla Roma, Hawa!". (asroma.com) VAI AL COMUNICATO UFFICIALE ? Benvenuta alla Roma, Hawa Cissoko! ??#ASRomaFemminile pic.twitter.com/j7g3L7SDi7 — AS Roma Femminile ?? ? (@ASRomaFemminile) July 26, 2024 Primo giorno in giallorosso ??#ASRomaFemminile pic.twitter.com/qXcD73WTgH — AS Roma Femminile ?? ? (@ASRomaFemminile) July 26, 2024 "Ciao ragazzi, sono Hawa. Siate gentile con me, non parlo ancora italiano. Ma posso dirvi che sono molto felice di essere qui e forza Roma", il messaggio di Cissoko ai tifosi giallorossi.