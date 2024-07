Roma Femminile, ufficiale: Dragoni è una nuova calciatrice giallorossa, arriva in prestito dal Barcellona (COMUNICATO e FOTO)

Nuovo innesto per Alessandro Spugna: Giulia Dragoni è una nuova calciatrice della Roma Femminile. La classe 2006 arriva in prestito dal Barcellona. Il comunicato della società: "L’AS Roma è lieta di dare il benvenuto in giallorosso a Giulia Dragoni. La centrocampista, classe 2006, arriva in prestito dal Barcellona. Proprio con le blaugrana ha conquistato la Uefa Champions League, nella stagione scorsa, diventando la prima italiana a vincere il trofeo. Ha rappresentato tutte le nazionali giovanili italiane e a 16 anni e 259 giorni è diventata la più giovane italiana a giocare un Mondiale. Benvenuta, Giulia!"

(asroma.com)

