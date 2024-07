Roma Femminile, ufficiale: Della Peruta firma fino al 2028 e va in prestito alla Sampdoria (COMUNICATO AS ROMA e FOTO)

La Roma Femminile di Alessandro Spugna accoglie Victoria Della Peruta, attaccante classe 2004, che si trasferisce per questa stagione in prestito alla Sampdoria. Il comunicato del club giallorosso:

L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Victoria Della Peruta. La calciatrice ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2028 e andrà in prestito alla Sampdoria fino al termine della stagione 2024-25.

Attaccante, classe 2004, è cresciuta calcisticamente negli Stati Uniti. La prima esperienza in Italia è stata nel 2022 con il Pomigliano raccogliendo 9 presenze e segnando 2 gol.

Dopo il rientro negli Usa, per completare gli studi universitari, torna in Serie A nel gennaio 2024 con la Sampdoria totalizzando 8 reti in 11 apparizioni.

Statunitense naturalizzata italiana, ha presenze con l’Under 19 e l’Under 23 azzurra. Nel maggio 2024 riceve la sua prima convocazione in Nazionale maggiore per uno stage alla vigilia delle gare di qualificazione all’Europeo.

Benvenuta nel Club, Tori!

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE