Roma Femminile: tutto fatto per il prestito all'Inter di Tomaselli

Novità di mercato per la Roma Femminile. Secondo il giornalista Giuseppe Mustica del Messaggero sarebbe tutto fatto per la cessione in prestito all'Inter della centrocampista classe 2001 Martina Tomaselli, che avrebbe già sostenuto le visite mediche per il club nerazzurro.

Martina #Tomaselli non ci sarà domani al raduno della #Roma: tutto fatto (già sostenute visite) per il prestito all’#Inter. In settimana ufficiali le date degli allenamenti aperti a Cascia. #AsRoma #CalciomercatoRoma — Giuseppe Mustica (@MusticaG) July 22, 2024