Roma Femminile: ceduta in prestito Gallazzi al Sassuolo (COMUNICATO)

Continuano le manovre di mercato in casa giallorossa, anche per quel che riguarda la squadra femminile. Tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale infatti il Sassuolo ha confermato l'acquisto in prestito di Valentina Gallazzi (centrocampista classe 2003, lo scorso anno al Napoli) direttamente dalla Roma Femminile: "L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica ufficialmente di aver raggiunto un accordo con l’A.S. Roma per l’ingaggio, con la formula del prestito, di Valentina Gallazzi. La talentuosa centrocampista, classe 2003, dopo la vittoria dello Scudetto 2021-22 con la Primavera giallorossa, ha trovato spazio con continuità nel Pomigliano e, nella scorsa stagione, nel Napoli, dove ha raccolto 25 presenze e segnato un gol. Benvenuta Valentina!".

