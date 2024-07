Roma Femminile, al via la nuova stagione: oggi il primo allenamento (VIDEO)

Primo allenamento stagionale per la Roma Femminile. Le ragazze di mister Alessandro Spugna si sono ritrovate quest'oggi presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti per cominciare la preparazione in vista della nuova stagione. Al momento, non fanno parte del gruppo le calciatrici impegnate con le rispettive nazionali, che si aggregheranno alla squadra nei prossimi giorni. L'avvio del campionato è previsto per il prossimo 31 agosto, con le giallorosse campionesse in carica per il secondo anno consecutivo.