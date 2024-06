Oggi compie 32 anni l'attaccante norvegese della Roma Femminile Emilie Haavi, in giallorosso dal gennaio 2021 e autrice di 22 gol in 90 presenze complessive. Sul proprio profilo Twitter il club giallorosso ha deciso di fargli gli auguri in questo giorno speciale: "Tanti auguri di buon compleanno a Emilie Haavi!".

? Tanti auguri di buon compleanno a Emilie Haavi! ?#ASRomaFemminile pic.twitter.com/kgQWdUBdMS — AS Roma Femminile ?? ? (@ASRomaFemminile) June 16, 2024