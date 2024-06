Roma Femminile, ufficiale: Giacinti rinnova fino al 2027. L'attaccante: "Qui mi sento a casa" (FOTO, VIDEO e COMUNICATO)

Era una notizia attesa da tempo e ora è ufficiale: Valentina Giacinti, fondamentale nel percorso della Roma Femminile, prolunga il suo accordo con il club giallorosso fino al 2027. Il comunicato della Roma:

L’AS Roma è lieta di annunciare che Valentina Giacinti ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2027.

Valentina è stata tra le protagoniste della squadra che, in questi due anni, ha trionfato con la vittoria di due Scudetti, una Supercoppa e una Coppa Italia.

“Sono molto contenta di aver rinnovato il mio contratto, qui a Roma mi sento a casa e circondata da persone e tifosi fantastici. Ringrazio la famiglia Friedkin per l’impegno nel calcio femminile e la società per tutto quello che ha fatto e sta facendo per me, non vedo l’ora di iniziare una nuova stagione insieme”.