Roma Femminile, ufficiale: Feiersinger ceduta al Colonia a titolo definitivo (FOTO)

Dopo una sola stagione in maglia giallorossa, arricchita da uno scudetto e una Coppa Italia vinti da protagonista, la centrocampista della Roma Femminile Laura Feiersinger lascia il club. Come comunicato dal club capitolino su X, la calciatrice lascia la Capitale per trasferirsi al Colonia, in Germania, facendo dunque ritorno in Bundesliga. Queste le parole della Roma sul social network: "Laura Feiersinger si trasferisce a titolo definitivo al Colonia. Grazie per questa stagione in giallorosso! In bocca al lupo, Laura".

Laura Feiersinger si trasferisce a titolo definitivo al Colonia. Grazie per questa stagione in giallorosso! In bocca al lupo, Laura #ASRomaFemminile — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) June 1, 2024