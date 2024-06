Femminile, consegnata a Spugna la Panchina d’oro 2023: “Un riconoscimento frutto di amore, passione e ambizione"

Nel corso della ‘Coach Experience’, l’evento organizzato dall’Aiac con la valorizzazione Settore Tecnico per l’aggiornamento dei tecnici, è stato premiato anche l'allenatore della Roma Femminile, vincitrice di campionato e coppa Italia, Alessandro Spugna. Il tecnico giallorosso è stato insignito della Panchina d’Oro della scorsa stagione che non aveva potuto ritirare a Coverciano in quanto impegnato in Champions League. Queste le sue parole: “Dietro a questo riconoscimento ci sono tanto amore, tanta passione e tanta ambizione. Ripetere la scorsa stagione non era scontato né facile e invece tutti quanti siamo stati molto bravi a completare una stagione forse ancora più esaltante dal punto di vista dei risultati”

(ansa)