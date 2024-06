Calciomercato Roma Femminile: interessa Cissoko del West Ham

Si muove il mercato in entrata della Roma Femminile. Secondo quanto riferito dalla giornalista della BBC Emma Sanders, la squadra mercato delle giallorosse sarebbe interessata all'acquisto di Hawa Cissoko, calciatrice del West Ham. La 27enne francese lascerà il club inglese e i giallorossi sperano di riuscire ad ingaggiarla.

As we’ve previously reported, I understand Hawa Cissoko is likely to leave West Ham this summer and I believe Roma are hoping to sign her.

— Emma Sanders (@em_sandy) June 6, 2024