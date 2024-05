Serie A Femminile, SASSUOLO-ROMA 1-3 (5' e 11' Giacinti, 19' Giugliano, 23' Clelland): segui in tempo reale. Cinque minuti al termine della prima frazione di gioco

Oggi alle ore 15 va in scena il match tra Sassuolo e Roma, valido per la settima giornata della Poule Scudetto della Serie A Femminile. Partita particolare per le giallorosse, fresche vincitrici del campionato e pronte a disputare il primo impegno da Campionesse d’Italia per la seconda volta consecutiva. Le ragazze di Spugna hanno collezionato 61 punti in 22 giornate, mentre il Sassuolo è ultimo a quota 33.

IL TABELLINO

SASSUOLO: Durand; Orsi, Filangeri, Pleidrup, Jane; Santoro, Missipo (37' Mihelic), Prugna; Clelland, Sabatino, Beccari.

A disp.: Pondini, Simon, Passeri, Kullashi, Lonni, Monterubbiano, Zamanian, Kresche.

All.: Piovani.

ROMA: Ceasar; Valdezate, Kumagai, Minami; Glionna, Tomaselli, Troelsgaard, Giugliano, Sonstevold; Giacinti, Viens.

A disp.: Haavi, Ciccotti, Pilgrim, Greggi, Feiersinger, Linari, Pellegrino Cimò, Galli, Ohrstrom.

All.: Spugna.

Arbitro: Ramondino. Assistenti: Galigani - Peletti. IV Ufficiale: Lotito.

Marcatori: 5' e 11' Giacinti, 19' Giugliano, 23' Clelland.

Ammoniti: Troelsgaard (R).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

37' - Prima sostituzione per il Sassuolo: esce l'infortunata Missipo ed entra Mihelic.

27' - Ammonita Troelsgaard.

25' - Giacinti a caccia della tripletta, ma la sua conclusione è troppo debole.

23' - Accorcia le distanze il Sassuolo grazie alla rete di Clelland: Sabatino appoggia all'attaccante, la quale buca Ceasar e sigla il gol ella bandiera.

19' - ROMA SPETTACOLARE, 0-3! Altro cross di Viens, Giugliano si libera della marcatura e conclude in porta trafiggendo Durand.

15' - Giallorosse vicino al tris, ma la punizione di Glionna viene respinta da Durand con un grande intervento.

11' - DOPPIETTA DI GIACINTI E 0-2 PER LA ROMA! Cross basso di Viens, inserimento di Giacinti e conclusione perfetta sotto l'incrocio dei pali.

5' - ROMA IN VANTAGGIO! Jane sbaglia il retropassaggio verso il suo portiere, irrompe Giacinti che intercetta e sigla la rete dell'1-0.

4' - Prima enorme chance per il Sassuolo: Kumagai perde il pallone, Clelland si invola verso la porta di Ceasar, la quale compie un miracolo e salva le giallorosse.

1' - Al via il match.