Serie A Femminile, JUVENTUS-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Feiersinger e Glionna titolari, Giugliano e Haavi partono dalla panchina (FOTO e VIDEO)

Torna in campo la Roma Femminile, che oggi alle ore 18 affronta la Juventus nella penultima giornata della Poule Scudetto. Le giallorosse hanno già vinto lo scudetto da alcune giornate, ma continuano a dare il massimo per prepararsi al meglio in vista della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS: Aprile; Lenzini, Calligaris, Cascarino; Bonansea, Caruso, Gunnarsdottir, Grosso, Boattin; Cantore, Girelli.

A disp.: Peyraud-Magnin, Gama, Cafferata, Palis, Bragonzi, Beerensteyn, Thomas, Pelgander, Echegini.

All.: Beruatto.

ROMA: Ceasar; Di Guglielmo, Linari, Minami, Sonstevold; Greggi, Kumagai, Feiersinger; Glionna, Giacinti, Viens.

A disp.: Korpela, Valdezate, Giugliano, Haavi, Bartoli, Ciccotti, Tomaselli, Troelsgaard, Pellegrino Cimò.

All.: Spugna.

Arbitro: Ursini. Assistenti: Schirinzi - Bernasso. IV Ufficiale: Marinoni.

PREPARTITA

17:03 - Ecco la formazione ufficiale delle giallorosse.

? Ecco la formazione per la sfida con la Juventus ?#ASRomaFemminile pic.twitter.com/oO19Fg0TyN — AS Roma Femminile ?? (@ASRomaFemminile) May 13, 2024

16:50 - La Roma è arrivata allo Stadio La Marmora-Pozzo