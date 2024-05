Roma Femminile, Spugna: "Volevamo questo trofeo. Abbiamo avuto grande cuore e carattere"

RAI SPORT - La Roma ha vinto la Coppa Italia, assicurandosi così un double straordinario dopo aver vinto anche lo Scudetto. Al termine del match vinto dalle giallorosse contro la Fiorentina, successo arrivato ai calci di rigore, Alessandro Spugna ha parlato ai microfoni della tv:

"Volevamo questo trofeo. Non è stata la nostra miglior prestazione, faccio i complimenti alla Fiorentina. Siamo state brave, la bravura è stata quella di recuperare una partita che sembrava persa, sul 3-1 non era facile, invece grande cuore e carattere, sacrificio. Abbiamo avuto occasioni per vincerla, poi c'è la stanchezza...siamo state brave a segnare i rigori e Ceasar a pararli. Abbiamo vinto un altro trofeo".

Cosa vi succede?

"Abbiamo perso tanti duelli, sulla prima costruzione abbiamo sbagliato e regalato il primo gol. Subentra ansia e diventa difficile gestire, ma siamo state brave a recuperare con tanta voglia. Complimenti alle ragazze, per tutta la stagione, oggi era l'ultimo atto ma è stata una stagione di livello alto. Normale ci sia stanchezza fisica e mentale, abbiamo vinto la Coppa Italia, mi mancava questo trofeo, sono contento".