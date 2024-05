Roma Femminile, Spugna: "Vogliamo portare in bacheca un'altra coppa" (VIDEO)

In vista della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, il tecnico della Roma Femminile Alessandro Spugna ha parlato ai microfoni ufficiali della società. Queste le sue parole: "Obiettivo centrato, bisogna fare i complimenti all'area medica che ha rimesso in campo tutto l'organico a parte Aigbogun che ne avrà ancora per un po'. Tutte quelle che era possibili recuperare, le abbiamo recuperate. Abbiamo la possibilità di fare scelte importanti, è quello che volevamo per fare al meglio in questa partita. Dobbiamo dimenticare in fretta la partita di campionato con la Fiorentina, in finale sarà tutto diverso, a partire dalle motivazioni. Affrontiamo un avversario che ha fatto un percorso importante in stagione e nella competizione, dobbiamo fare molta attenzione e giocare come sappiamo. Vincere la Coppa Italia significherebbe concludere al meglio la stagione, significherebbe arrivare in tre anni al quarto trofeo, il quarto in cinque anni. Ci sono tante motivazioni. Vogliamo vincere per portare in bacheca un'altra coppa e concludere la stagione nel migliore dei modi. Non mi piace parlare di cicli, ma con questa finale, più che con le altre, si chiude un cerchio. Vincere sarebbe davvero qualcosa di bello".

?️ "Le motivazioni sono altissime, dobbiamo essere concentrate e avere la fame necessaria per vincere un altro trofeo" Alessandro Spugna alla vigilia della Finale di Coppa Italia