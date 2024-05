Roma Femminile, Spugna: "Si vince attraverso il lavoro, grazie al sostegno del club e dei tifosi". Il commento di De Rossi: "Grande mister" (FOTO)

La stagione della Roma Femminile si è ormai conclusa con la conquista storica del secondo scudetto consecutivo e della Coppa Italia in finale contro la Fiorentina. Il tecnico giallorosso Alessandro Spugna ha commentato questa stagione straordinaria con un lungo post sul proprio profilo Instagram: "Dall’esterno poteva sembrare tutto scontato, ma non si vince mai al fischio d’inizio, si vince attraverso un percorso chiamato lavoro. Tutto questo grazie al continuo sostegno di un club che crede fortemente nel settore femminile, ad un gruppo dirigenziale competente, ad uno staff che ha lavorato con grande impegno e dedizione, a calciatrici che hanno saputo trasformare semplici idee in qualcosa di concreto e vincente. Infine i tifosi, sempre più numerosi unici e ovunque. GRAZIE".

Non è mancato l'immediato sostegno del tecnico della prima squadra Daniele De Rossi, che ha commentato il post di Spugna con un "Grazie mister".