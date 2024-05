Roma Femminile, Spugna: "Il tributo all'Olimpico davvero emozionante. Contro la Juventus sarà una gara molto complicata"

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club alla vigilia del big match contro la Juventus, valido per la penultima giornata della Poule Scudetto e in programma domani alle ore 18. Ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso.

La squadra arriva da due momenti emozionanti il ritorno Tre Fontane e il tributo dello Stadio Olimpico. Cosa porterete in campo delle emozioni vissute?

"Il tributo allo Stadio Olimpico è stato veramente emozionante, ma anche la partita al Tre Fontane. Il risultato non contava, ma la gente ha cantato e ci ha spinto per recuperare il risultato. Sono emozioni che non si possono dimenticare. Ogni volta che scenderemo in campo, ci porteremo sempre questo calore, quest’affetto che la tifoseria ci sta dando in ogni partita".

Juventus-Roma è sempre una partita molto sentita. Si aspetta una gara impegnativa?

"È una partita sempre bella da giocare e da vivere. È una squadra forte ed è una gara che ha comunque un alto coefficiente di difficoltà. Al di là del risultato, che non sarà determinante per la classifica, sarà importante giocarla al meglio per preparare bene la Finale di Coppa Italia. Loro metteranno in campo la loro miglior formazione per fare la miglior partita possibile. Io mi auguro sia un match divertente, come lo sono state le ultime due nostre partite".

Quanto è importante affrontare sfide di livello per arrivare in forma al rush finale?

"Ti permette di mantenere alta l’attenzione, di restare sempre concentrate. Al di là della partita, penso che sia importante tutto il lavoro che stiamo facendo durante la settimana. Le gare servono per arrivare al 24 maggio nelle condizioni migliori".

