Roma Femminile, Spugna: "Il risultato non ci piace, abbiamo fatto qualche errore individuale. Ora ci interessa preparare la finale di Coppa Italia"

Sconfitta indolore ai fini della classifica per la Roma Femminile di Alessandro Spugna, battuta 3-1 in casa della Juventus ma comunque già vincitrice dello scudetto ormai da qualche settimana. A fine partita il tecnico giallorosso ha parlato sul sito ufficiale del club. Queste le sue parole.

Una sconfitta non è mai indolore.

"No, non ci piace perdere, ma è chiaro che il risultato lascia il tempo che trova. L'importante era fare una prestazione buona dal punto di vista fisico, perché la cosa che ci interessa in questo momento è preparare la finale di Coppa Italia. Il risultato non ci piace, perché - ripeto - non ci piace perdere, ma credo che la partita sia stata fatta bene: l'abbiamo condotta per larghi tratti. Dobbiamo essere contente di questo".

C'era qualcosa che avrebbe voluto vedere fatto meglio o che aveva chiesto prima della partita?

"Abbiamo fatto qualche errore individuale, soprattutto nella gestione della palla, dopo le nostre riconquiste. Soprattutto nel primo tempo, la Juventus ci ha dato la possibilità di sfruttare delle situazioni favorevoli, invece nell'ultimo terzo di campo abbiamo avuto qualche difficoltà, abbiamo sbagliato tanto. Ma la cosa importante era riuscire a dare dei minuti a qualche giocatrice che potrebbe essere molto utile nella finale, facendo riposare qualcun'altra".

Forse, oggi è mancata un po' di lucidità sotto porta.

"Sicuramente. Ma è mancata soprattutto nell'ultimo passaggio per arrivare a concludere. Abbiamo avuto tante palle dove abbiamo avuto fretta, e questo ci ha esposto a delle ripartenze. Due loro gol nascono così. Eravamo un po' lunghe e un po' larghe nelle marcature. La cosa importante è stata comunque avere creato, avere corso, avere fatto un buon allenamento".

