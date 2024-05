Roma Femminile, Spugna: "Contro l'Inter vogliamo offrire un bello spettacolo ai tifosi. Calciatrici infortunate? L'obiettivo è recuperarle per la finale di Coppa Italia" (VIDEO)

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali del club alla vigilia della sfida di campionato contro l'Inter, in programma domani alle ore 12:30. La formazione giallorossa ha già vinto lo scudetto, ma vuole proseguire la sua marcia inarrestabile in vista della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Ecco le parole del tecnico delle capitoline: "Abbiamo fatto cose buone, soprattutto nella prima parte della gara con il Sassuolo. Poi è venuta meno un po' di concentrazione e quindi abbiamo perso equilibrio. In attacco sono forti, hanno creato problemi e hanno siglato due gol bellissimi, negli altri siamo stati noi a complicarci la vita. Ci può stare, è stata una partita in cui il pubblico si è divertito".

Le condizioni delle infortunate?

"Stanno lavorando per recuperare, vogliamo averle nelle migliori condizioni in vista della finale di Coppa Italia. Qualcuna è più avanti, altre più indietro, ma l'obiettivo è farle arrivare il 24 nelle migliori condizioni".

Il Tre Fontane sarà sold out: è la cornice giusta per tornare in campo da campionesse d'Italia?

"Bellissimo, sarà una bella festa con una grande cornice di pubblico, come già accaduto durante il corso della stagione. Vogliamo offrire un bello spettacolo, i nostri tifosi se lo meritano e quindi dobbiamo fare una bella partita. Incontriamo una squadra in salute, sarà una bella domenica".