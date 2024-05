Roma Femminile, Sonstevold si ritira: "Orgogliosa della mia carriera". Il club: "Buona fortuna!" (FOTO)

La Roma saluta Anja Sonstevold. La calciatrice norvegese ha infatti annunciato l'addio al calcio giocato tramite un post su Instagram: "Dopo aver dedicato metà della mia vita al calcio professionistico ho deciso di ritirarmi. Per essere una semplice ragazza dell'est di Oslo che pensava fosse impossibile essere una calciatrice professionista a causa del mio genere, sono estremamente orgogliosa e più che grata per la mia carriera. Firmare il mio primo contratto da professionista a 16 anni con il Kolbotn, vincendo 9 titoli con l’LSK Kvinner nel campionato norvegese e trasferendomi all'estero per giocare per grandi club come Inter e Roma. E ultimo, ma non meno importante, sono stato onorata di aver rappresentato il mio paese. Oltre ai trofei e ai grandi tornei come i mondiali, gli Europei e la Champions League, ci sono tutte le persone che ho incontrato lungo la strada. Il calcio mi ha regalato alcuni amici e ne sono incredibilmente grata. Grazie per aver reso il mio viaggio così gioioso, divertente e soddisfacente. A Michelle, la mia più grande sostenitrice, critica, mental coach, migliore amica e futura moglie, grazie per avermi permesso di vivere i miei sogni d'infanzia e per essere la migliore mamma per il nostro piccolo Loui. Non avrei potuto fare niente di tutto questo senza di te. Non so cosa il futuro mi riservi, ma sono entusiasta per il prossimo capitolo della mia vita e soprattutto per trascorrere più tempo con la mia bellissima famiglia".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anja Sønstevold (@asoenstevold)

"Anja Sonstevold ha annunciato il suo ritiro dal calcio. Grazie per gli ultimi mesi in giallorosso. In bocca al lupo per il tuo prossimo capitolo", il messaggio della Roma su Instagram.