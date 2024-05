Roma Femminile, il saluto di Korpela: "Non vi dimenticherò mai, mi avete reso una giocatrice e una persona migliore" (FOTO)

Il portiere della Roma Femminile Tinja-Riikka Korpela ha pubblicato un lungo post su Instagram con i momenti più belli della stagione appena trascorsa, salutando il club giallorosso e lasciando quindi presagire un prossimo addio a questa maglia. Queste le sue parole: "Mi sono subito innamorata di questa città e di questo club, l'AS Roma resterà per sempre nel mio cuore. Sono così incredibilmente grata per il tempo trascorso qui, per tutti i ricordi meravigliosi e soprattutto per tutte le belle persone che ho incontrato, non vi dimenticherò mai!! Grazie ai miei compagni di squadra, allenatori e altro staff, voi ragazzi siete diventati molto importanti e speciali per me e mi avete reso una giocatrice e una persona migliore. Grazie, adorabili tifosi dell'AS Roma, vi amo e ho sempre voluto darvi il massimo!! DAJE!!".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tinja-Riikka Korpela (@tinja_riikka_korpela)