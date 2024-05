Roma Femminile, Giacinti: "Volevamo vincere lo scudetto il prima possibile, riconfermarsi non è mai facile"

Dopo l'incredibile partite e vittoria per 6-5 contro il Sassuolo, l'attaccante giallorossa Valentina Giacinti ha parlato ai media della Roma. Le sue dichiarazioni:

Partita difficile da analizzare, ma quando giochi contro il Sassuolo segni sempre tanto.

"Oggi è stata una partita strana, abbiamo fatto tanti gol ma ne abbiamo subiti alcuni. Penso che però l'importante sia farne uno in più della squadra avversaria. Ci portiamo a casa i tre punti. Lavoreremo mentalmente sul fatto di non prendere così tanti gol, restando concentrate dal primo all'ultimo minuto: c'è stata un po' di distrazione. Siamo contente della reazione che abbiamo avuto".

Hai segnato una doppietta. Avevi già fatto una tripletta, un altro gol con il Sassuolo, e oggi anche un assist: ti senti in un momento buono?

"Forse, quest'anno non c'è stata un'attaccante che ha fatto tantissimi gol, però è un lavoro di squadra: segniamo tutte. Ed è meglio così, ci sono meno responsabilità e ognuna si assume le proprie. Sono contenta".

Che effetto fa vincere due Scudetti consecutivi e che sensazioni hai avuto conquistando il secondo non sul campo?

"Il secondo è sempre più difficile, perché riconfermarsi non è mai facile. Lo abbiamo vinto sul divano, ma eravamo contentissime. Abbiamo guardato tutte insieme la partita, è stata un'emozione diversa. Non capita sempre di conquistarlo sul divano: abbiamo provato anche questa emozione. Siamo felici, perché volevamo vincerlo il prima possibile".

