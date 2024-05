La Roma Femminile ringrazia i tifosi: il Tre Fontane è lo stadio con più presenze della Serie A per il secondo anno consecutivo (COMUNICATO)

La Roma Femminile continua a crescere e in questa stagione le giallorosse hanno aggiunto in bacheca lo Scudetto e la Coppa Italia. Le ragazze di Spugna hanno sempre potuto contare sul supporto dei tifosi: sono stati ben 29mila i sostenitori che hanno seguito la squadra in questa annata considerando tutte le competizioni. Grande successo anche al Tre Fontane, che si conferma per la seconda stagione consecutiva lo stadio con più presenze della Serie A Femminile. Ecco il comunicato del club capitolino: "Il tifo romanista è stato il dodicesimo in campo per le campionesse d'Italia. Sempre. Ovunque. Al Tre Fontane e in trasferta.

Dietro ai trionfi della nostra squadra femminile, ci siete stati voi. Non c'è stata una partita in cui siete mancati, non c'è stato un match in cui non abbiate sostenuto le campionesse, non c'è stata una sola volta in cui coach Spugna non vi abbia ringraziato. E la Società con lui. La Roma Femminile è stata seguita da 29mila tifosi totali (calcolando tutte le competizioni), con una media di 1600 spettatori a partita. Il Tre Fontane si conferma per la seconda stagione consecutiva lo stadio con più presenze della Serie A Femminile. Le 5 partite di questa stagione con più spettatori 1° Roma-Psg 2626 2° Roma-Ajax 2583 3° Roma-Inter 2483 4° Roma-Juventus 2446 5° Roma-Bayern Monaco 2193 Grazie, tifosi romanisti". (asroma.com) VAI AL COMUNICATO UFFICIALE