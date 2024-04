Roma Femminile, Spugna: "Primo match point per lo Scudetto, dobbiamo arrivarci nel modo più sereno possibile" (VIDEO)

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali del club alla vigilia della sfida contro la Fiorentina (in programma alle 16:15), che rappresenta il primo match point per la vittoria dello Scudetto. Ecco le sue parole: "Siamo abbastanza abituati a preparare gare in poco tempo perché fortunatamente giocando una competizione come la Champions League non hai tanto tempo per preparare le gare. Questo potrebbe essere un vantaggio. Ho detto alle ragazze di godersi ogni momento di questi giorni perché sono momenti indimenticabili, dobbiamo star sereni e tranquilli, preparare la partita come abbiamo sempre fatto e andarci a giocare questa prima grande opportunità".

Tatticamente e tecnicamente si prepara sempre allo stesso modo. Ma mentalmente, invece, si deve aggiungere o si deve togliere qualcosa?

"Questo dipende da come ognuno di noi vive la gara. Qualcuno ha bisogno di aggiungere e qualcuno di togliere. È chiaro che ora siamo talmente vicino all'obiettivo che forse è il momento di stemperare un po' certe emozioni, di arrivare il più serenamente possibile come abbiamo fatto anche nella passata stagione. La cosa importante è viverlo nel migliore dei modi, arrivare lì e fare la partita che sappiamo fare. Poi vedremo quale sarà il risultato e se sarà già la giornata giusta per festeggiare".

Non parla mai di scudetto però questo è un match point per ottenere il titolo.

"Sì, è il primo match point. Era quello che volevamo. Volevamo arrivarci il prima possibile perché voleva dire allungare sulla diretta concorrente. Questo è molto importante. Ci permette di giocare con tanta tranquillità e con un margine importante. Allo stesso modo vogliamo chiuderla il prima possibile perché potrà permettere di vivere l'ultimo mese con serenità, con i tempi giusti".