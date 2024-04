Roma Femminile, Spugna: "Nessun calcolo, ci prepareremo bene per il Sassuolo" - Greggi: "C'è stata un po' di stanchezza fisica e mentale"

Al Viola Park la Roma pareggia 0-0 contro la Fiorentina, fallendo la prima occasione per festeggiare lo scudetto. Dopo la sfida il tecnico giallorosso Alessandro Spugna ha parlato ai media del club:

Si aspettava una gara così?

"Sì, perché contro di noi le squadre danno battaglia, fanno 'guerriglia'. Oggi, la Fiorentina ha battagliato dal primo minuto, nel secondo tempo si sono difese molto bene, ci hanno dato poche possibilità, hanno chiuso tutti gli spazi. Sapevamo che avrebbe potuto essere una partita complicata. Ma a parte i primi dieci minuti, nei quali abbiamo sofferto un po', l'abbiamo gestita, l'abbiamo 'dominata'. Forse, avremmo potuto concludere in porta con un po' più di lucidità, però non ci siamo riuscite. Questo comunque non cambia nulla. Ora dovremo recuperare un po' di energie, perché siamo un po' stanche, e poi ci prepareremo per quella che potrebbe essere la partita decisiva (con il Sassuolo, ndr)".

Cosa è mancato di più in questa partita?

"Fare gol. Ma ci può stare, è il primo pareggio in questo campionato e prima o poi doveva capitare. Va bene così. Ora cerchiamo di recuperare le energie, perché si nota un po' di stanchezza in qualche calciatrice".

Può pesare un po' mentalmente il fatto di non aver centrato oggi la vittoria dello Scudetto?

“No, non deve pesarci assolutamente. Dobbiamo prepararci bene per una partita che potrebbe essere decisiva. Ma non dobbiamo fare nessun calcolo, dobbiamo ragionare pensando di fare la miglior partita nella prossima”.

(asroma.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

Anche Giada Greggi ha parlato al canale del club giallorosso: