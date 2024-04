Roma Femminile, rinnovo fino al 2027 per Betty Bavagnoli: “Ringrazio i Friedkin e la CEO Souloukou. Abbiamo ancora affascinanti sfide da raggiungere insieme” (FOTO)

Rinnovo fino al 2027 per Betty Bavagnoli, che continuerà a essere Head of Women's Football del club. A dare l'ufficialità dell'accordo è stato il club giallorosso con un comunicato sul proprio sito:

Punto di riferimento dell’AS Roma femminile fin dal giorno della sua nascita, ha rivestito fino alla stagione 2020-21 la carica di coach vincendo, proprio in quell’anno, la Coppa Italia, primo trofeo del Club. A partire dal 2021-22 ha intrapreso il percorso come Head of Women’s Football, raccogliendo risultati importanti: due trofei, Scudetto e Supercoppa e la qualificazione in Champions per tre stagioni consecutive. “La famiglia Friedkin e la AS Roma sono liete e orgogliose di continuare a lavorare con Betty Bavagnoli. Non solo alla luce dei risultati ottenuti negli ultimi anni dalla nostra Prima Squadra e dalla Primavera, che sono sotto gli occhi di tutti, ma anche per la valorizzazione del patrimonio societario e l'evoluzione del movimento femminile all'interno della nostra comunità”, ha commentato la Ceo del Club, Lina Souloukou. “La famiglia Friedkin ha sempre considerato il settore femminile uno degli elementi chiave nel processo di crescita del club. Grazie al costante e crescente impegno della proprietà, l'AS Roma ha saputo assumere una posizione di assoluto rilievo e di principale riferimento nel panorama calcistico italiano, avendo vinto Coppa Italia, Supercoppa, Scudetto e partecipato con onore alle ultime due edizioni della UEFA Women's Champions League. L’ambizione della nostra proprietà è non solo continuare ad avere successo, ma di crescere ancora di più nel calcio d’élite europeo”. Il cammino europeo portato avanti dalla Roma in questi anni, ha visto un entusiasmo sempre maggiore culminato con la prima gara giocata allo Stadio Olimpico e il record di spettatori per una partita di calcio femminile in Italia. “La fiducia e il sostegno che ho sempre ricevuto da parte della Proprietà sono l’espressione tangibile di questo rinnovo. Fin dal primo giorno a capo del dipartimento femminile ho condiviso con il Club una visione comune, quella di lavorare affinché la Roma potesse diventare protagonista in Italia e crescere a livello internazionale”, ha spiegato Betty Bavagnoli. “Ringrazio quindi dal profondo del cuore la famiglia Friedkin e la Ceo Lina Souloukou per avermi dato la possibilità di continuare questo viaggio e le persone che lavorano con me per il supporto e la professionalità che mostrano ogni giorno. In ultimo, un ringraziamento speciale ai nostri tifosi: abbiamo ancora affascinanti sfide da raggiungere insieme”. Oltre alla Head of Women’s Football, rinnova il suo contratto fino al 2027 anche il direttore sportivo Gianmarco Migliorati. “Il contributo del nostro direttore sportivo è stato fondamentale per la crescita della squadra”, ha commentato Betty Bavagnoli. “Ci unisce la stessa ambizione, quella di costruire una Roma sempre più competitiva”. Contestualmente, e per la stessa durata, rinnova il proprio contratto anche il coordinatore Carlo Maria Stigliano. “Ringrazio Carlo per il prezioso lavoro che svolge ogni giorno per il dipartimento femminile”, ha dichiarato Bavagnoli.

(asroma.com)

