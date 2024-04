Femminile, FIORENTINA-ROMA: le formazioni ufficiali

Match point Scudetto per la Roma Femminile, che fa visita alla Fiorentina per la 22a giornata di Serie A. In caso di successo la squadra di Spugna festeggerebbe il secondo titolo consecutivo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA: Schroffenegger; Toniolo, Georgieva, Tortelli, Faerge; Janogy, Catena, Severini, Cinotti; Hammarlund, Boquete.

A disp.: Spinelil, Agard, Breitner, Parisi, Bellucci, Lundin, Baldi, Tucceri, Russo.

All. Sebastian De La Fuente

ROMA: Ceasar; Bartoli, Linari, Minami, Sonstevold; Greggi, Kumagai, Feiersinger; Haavi, Viens, Pilgrim.

A disp.: Valdezate, Giacinti, Ciccotti, Glionna, Tomaselli, Giugliano, Troelsgaard, Pellegrino Cimò, Ohrstrom.

All. Alessandro Spugna

Arbitro: Carlo Rinaldi. Assistenti: Alessandro Marchese - Domenico Russo. IV Uomo: Ibrahim Rashed