De Rossi e i complimenti alla Roma Femminile per lo scudetto: "Grande orgoglio e un pizzico di invidia. Vogliamo emularle" (VIDEO)

Nella serata di ieri la Roma Femminile è diventata ufficialmente Campione d'Italia per la seconda volta consecutiva. Le giallorosse hanno disputato una stagione davvero pazzesca e hanno potuto celebrare la vittoria dello scudetto in seguito alla sconfitta per 0-2 della Juventus contro l'Inter. Tra i tanti complimenti ricevuti dalle ragazze di Alessandro Spugna spiccano quelli di Daniele De Rossi, il quale ne ha parlato in un'intervista ai canali ufficiali del club. Ecco le sue parole: "Grande orgoglio e un pizzico di invidia (ride, ndr). Ieri sera ho parlato con Bavagnoli e Spugna, siamo molto orgogliosi di loro. Sono felice per loro, soprattutto se mi ricordo la scalinata che ho sceso con Bartoli. Il primo giorno era tutto nuovo per loro, abbiamo cercato di mettere loro a proprio agio. Adesso invece deve essere il contrario, sono loro le vere campionesse che portano la gloria a Roma. Non vediamo l'ora di emularle e di fare qualcosa di importante per la squadra. Bravissime, siamo tanto felici per loro. Il calcio femminile sta crescendo molto in Italia, anche le più giovani sono di valore assoluto. Sono ragazze che ci tengono tanto, a volte incontro Linari e parliamo di calcio, sono malate di calcio tanto quanto noi. E' giusto che abbiano il loro spazio e riconoscimento".