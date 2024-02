Roma Femminile, Spugna: "Servirà lo stesso atteggiamento avuto contro la Juventus, vogliamo ribaltare il 2-0"

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, è intervenuto ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro il Napoli, valida per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia e in programma domani alle ore 15. Le giallorosse sono chiamate a fornire una prestazione fantastica per ribaltare il 2-0 dell'andata. Ecco le parole del tecnico delle capitoline.

"Domenica contro la Juventus abbiamo visto una prestazione di qualità e di maturità, servirà lo stesso atteggiamento per superare il turno?

"Servirà un atteggiamento come quello avuto contro Juventus, ma ci sarà bisogno anche di tanta qualità e di pazienza. Non dobbiamo pensare che un risultato si possa ribaltare in un quarto d’ora, serviranno tutti i novanta minuti e se sarà necessario anche i supplementari. Dovremo fare una partita attenta ed equilibrata cercando di sfruttare le occasioni che ci capiteranno. La volontà è di ribaltare il risultato".

La partita di Napoli rappresenta simbolicamente il momento più complicato vissuto dalla Roma in questa stagione. È una di quelle gare da tenere a memoria fino al termine della stagione?

"L’andata con il Napoli è arrivata in un momento in cui eravamo stanche sia a livello fisico che mentale, quindi abbiamo fatto una gara in sofferenza. È sicuramente una partita da tenere a mente, perché questi momenti non dobbiamo più attraversarli durante la stagione per arrivare ai nostri obiettivi".

Nel preparare tatticamente la gara, cosa cambia avere come unico risultato la vittoria?

"Non cambia molto. Dobbiamo fare una partita equilibrata, cercando la qualità massima possibile nella gestione della palla e sfruttando le occasioni che ci capiteranno, poi se negli ultimi venti minuti saremo ancora a rincorrere il passaggio del turno, dovremo rischiare qualcosa per provare a fare i gol necessari".

(asroma.com)

