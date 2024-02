Roma Femminile, Spugna: "Le ragazze hanno risposto in modo importante, ottimo margine in classifica" - Glionna: "Giocare in casa è speciale"

Dopo la fondamentale vittoria contro la Juventus per 3-1 al Tre Fontane, il tecnico della Roma Femminile Alessandro Spugna ha commentato il successo ai microfoni dei media del club. Le sue dichiarazioni:

Tre punti per aumentare il vantaggio su tutti, in particolare sulla Juventus.

"Sì, è importante questo. Ci sono ancora 33 punti in palio, però abbiamo preso oggi un ottimo margine. Contava, in ogni caso, fare una prestazione importante. Potevamo accusare un po' di stanchezza dopo Amsterdam, stare un po' sulle gambe, invece nel secondo tempo stavamo molto bene. Questa è la cosa che conta di più".

Oggi prestazione importante del collettivo, ma anche prestazioni da sottolineare dal punto di vista individuale.

"Assolutamente. Si alzano i livelli, si alza il livello di tutta la squadra. Oggi giocatrici che mancavano in alcune prestazioni, hanno dimostrato. Non mi piace parlare delle singole, ma loro sanno già a chi mi riferisco. Sono molto contento, tutte hanno risposto in modo importante".

Ora la sfida di Coppa Italia, sarà necessaria un'altra prova del genere.

"Senza dubbio. Abbiamo bisogno di tutta la rosa, oggi magari qualcuna non ha giocato. Sarà fresca e importante nella prossima sfida per ribaltare il risultato. Vogliamo ribaltare il risultato, è nelle nostre possibilità".

Anche Benedetta Glionna, una delle protagoniste del match, ha parlato dopo la sfida:

La Roma prende punti su le dirette concorrenti, ma soprattutto fa il vuoto con la Juventus.

"È stata una partita tosta, intensa a livello mentale. Loro sono una squadra molto organizzata, sapevamo che sarebbe stata difficile. Ma abbiamo fatto una buona prestazione a livello corale. L'avevamo preparata in un certo modo, quindi siamo contente per questi tre punti".

Oggi, hai fatto un assist e hai procurato il rigore: eri in grande forma.

"Sono felice di avere aiutato la squadra in questo modo, ma lo sono soprattutto per la prestazione da parte di tutte quante, perché era - ed è importante - per il nostro percorso in campionato".

Ora vi attendono altre sfide decisive, come quella con il Napoli, e sempre al Tre Fontane, che comunque vi dà una carica in più.

"Giocare in casa, con tutti questi tifosi, è speciale, perché ci danno una grande mano. Mercoledì (ritorno dei quarti di Coppa Italia, ndr) sarà molto, molto difficile ma ci teniamo a fare bene. Ci teniamo a fare la nostra partita".

