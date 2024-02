Roma Femminile, Spugna: "Con la Juventus partita importante, ma non decisiva. Soddisfatto dei nuovi arrivi" (VIDEO)

Domani la Roma Femminile di Alessandro Spugna sarà di scena al Tre Fontane per la sfida d'alta classifica contro la Juventus (fischio d'inizio alle 16:00). Una partita che potrebbe risultare decisiva per la lotta scudetto tra le giallorosse e le bianconere. Non è di questo avviso però il tecnico delle capitoline che ha rilasciato un'intervista sui canali ufficiali del club. Queste le sue parole: "Da un po' di anni che è la partita forse più importante, più bella da vivere nel panorama italiano. Sicuramente ci sarà un'atmosfera molto bella, questa è la cosa importante. Non è una partita decisiva perché lontana ancora dalla fine della stagione, ci sono tante partite in mezzo, è chiaro che il proseguo può cambiare per tutte e due le squadre. Se noi dovessimo vincere allunghiamo decisamente e questo può crearci un vantaggio nelle partite seguenti".

Si gioca a casa al Tre Fontane che sarà sold out ed è sempre stato determinante il pubblico per aiutare la squadra anche nei momenti più difficili.

"Sì, assolutamente. Siamo molto contenti del sold out perché sicuramente per noi il pubblico è un valore aggiunto, ci ha sempre dato una grossa mano e sicuramente in una partita importante come questa lo sarà. Ci sarà un atmosfera bellissima e questa è una cosa molto bella per il calcio femminile".

Si è chiuso il mercato, è soddisfatto dai nuovi arrivi?

"Assolutamente sì. Sonstevold l'abbiamo già vista in azione, una giocatrice che ci piaceva già prima del mercato invernale quindi siamo molto contenti del suo arrivo. Pilgrim è una giovane che ha un grande talento quindi ha sicuramente tempo per mettersi in mostra e sicuramente ci darà una grande mano, come l'ultimo arrivo Troelsgaard che è una giocatrice con grande esperienza. Un centrocampista con un grande fisico che a noi forse mancava per completare la rosa. Sicuramente abbiamo fatto un mercato molto intelligente e costruttivo per fare un finale di stagione importante".