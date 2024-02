Roma Femminile, Linari a LR24.IT: "Contenta per il gol ma più per la vittoria" (FOTO e VIDEO)

La giocatrice della Roma Femminile Elena Linari, ha parlato ai microfoni de LAROMA24.IT al termine del big match casalingo contro la Juventus, vinto 3-1 dalle giallorosse, nel quale si è resa protagonista al 69' con il gol incredibile dalla distanza del momentaneo 3-0. Ecco le sue parole:

Elena, 3-1 e 8 punti di vantaggio sulla Juventus. Si può dire che è la partita che mette fine a questo piccolo momento di crisi che avete avuto?

"Sì, dopo la Supercoppa c’era un po’ di amaro in bocca per come abbiamo giocato. La Juve ha vinto quella partita meritatamente ma sapevamo di non aver espresso il migliori gioco. Volevamo prenderci una piccola “rivincita”, soprattutto per noi, perché sappiamo che possiamo fare molto meglio e provare ad essere la vera Roma. Siamo molto contenti ma c’è ancora tanto da fare. Volevamo regalare una bella vittoria a noi e ai tifosi, poi per i punti e il resto si vedrà".

Avete giocato con tutti i reparti, dietro, a centrocampo , in attacco. Veramente sembravate una squadra perfetta.

"Come dicevo avevamo bisogno di ritrovare la Roma e noi stesse, che negli ultimi periodi era un po’ venuto a mancare. Ma ci siamo guardate in faccia e siamo una squadra di ragazze umili con tanta voglia di lavorare e mettersi a disposizione del coach. Lavoriamo tutte verso lo stesso obiettivo".

Elena, da Roma-Bayern c’è una nuova Roma secondo te?

"In realtà non so se si può parlare di nuova Roma, più un ritorno. Siamo sempre noi stesse, stiamo crescendo e ci stiamo conoscendo. Ci sono un po’ di ragazze nuove ed è normale che serva tempo prima che si possano adattare. Gli obiettivi della squadra sono alti quindi bisogna adattarsi in fretta, e non è facile. La partita contro il Bayern ci ha sia dato che tolto tanto, ma il cambiamento lo ha permesso sicuramente la sconfitta con la Juventus in Supercoppa".

Ti sei meravigliata del tuo gol?

"Sì, oggettivamente si. È stato uno di quei gol che fai senza sapere bene come sia possibile, ma la palla è partita bene. Sono molto contenta, per il gol sì ma soprattutto per la vittoria e la prestazione della squadra".

Dicono che gli attacchi vendono i biglietti e le difese vincono i campionati. Il primo tempo è stato spettacolare per intensità e per attenzione. Lo avevate preparato aspettandovi una Juventus aggressiva?

"La Juventus può giocare in tutti i modi, quindi devi prepararti a tutto. Ma indipendentemente da quello che puoi preparare, il resto lo devi vedere in campo, dove le dinamiche cambiano continuamente. La giocatrice e la squadra devono essere molto intelligenti a leggere le varie situazioni e percepire come siamo posizionate in campo. Ma siamo contente della nostra prestazione".