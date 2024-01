Women's Champions League, ROMA-BAYERN MONACO: info biglietti. Al via la vendita dei tagliandi, si parte da 5 euro (COMUNICATO)

Mercoledì 24 gennaio alle ore 18:45 la Roma affronterà il Bayern Monaco nel match valido per la quinta giornata della Women's Champions League. Come annunciato dalla società giallorossa tramite una nota ufficiale, dalle ore 14 di oggi è iniziata la vendita dei biglietti. Ecco il comunicato: "Una partita decisiva, da vincere tutti insieme in casa nostra, per continuare il sogno europeo e vivere nuove emozioni.

Mercoledì 24 gennaio, alle 18:45, è in programma al Tre Fontane Roma-Bayern Monaco, matchday 5 di Women’s Champions League. Servono tre punti alla squadra giallorossa, guidata da Alessandro Spugna, per risalire posizioni nel girone C e assicurarsi un piazzamento utile per accedere ai quarti di finale della massima competizione europea. Ci sarà da spingere, insomma. Tanto! Tifare e sostenere le nostre campionesse d’Italia in carica verso nuovi e ambiziosi traguardi. Info e modalità Sono in vendita i biglietti per assicurarsi un posto al Tre Fontane dalle 14:00 di lunedì 15 gennaio – e fino alle 16:30 del giorno stesso della partita. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione. Si parte da 5 euro. Sono previste riduzioni per gli under 16. Inoltre, sarà possibile accedere al servizio di “Cambio utilizzatore” a partire dalle ore 14.00 di lunedì 15 gennaio e fino le ore 16.30 di mercoledì 24 gennaio". (asroma.com) VAI AL COMUNICATO UFFICIALE