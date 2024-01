The Guardian: Giugliano e Kumagai tra le 100 migliori calciatrici del mondo

La Roma Femminile è in netta crescita e nel corso degli anni la qualità della rosa è aumentata a dismisura. Anche in Inghilterra se ne sono accorti, tanto che il noto tabloid britannico The Guardian ha stilato la classifica delle 100 migliori calciatrici del mondo e, almeno per il momento, sono presenti due giocatrici giallorosse. Il sito ha infatti diffuso le ultime posizioni (dalla numero 100 alla 71) e all'80esimo posto c'è Saki Kumagai, mentre al 74esimo Manuela Giugliano.

(theguardian.com)

Ecco la nota della Roma: "Manuela Giugliano e Saki Kumagai sono state inserite nella Top 100 delle migliori giocatrici stilata dal 'The Guardian'.