Supercoppa Femminile, Spugna: "Abbiamo perso troppi duelli, ogni tanto ci vuole più cattiveria"

RAI SPORT - La Roma Femminile si è arresa alla Juventus nella finale che assegnava la Supercoppa Italiana. Decisivo il gol di Garbino a inizio secondo tempo. Al termine del match, il tecnico delle giallorosse Alessandro Spugna ha parlato ai giornalisti:

"Ho fatto i complimenti alle avversarie, hanno fatto una partita importante e hanno vinto. Abbiamo provato a giocare e forse perso troppi duelli, quando perdi tanti duelli in una gara così c'è il rischio di perdere. L'episodio della traversa non è stato dalla nostra parte, potevamo andare ai supplementari. Ci abbiamo provato, ma quando vai sotto in finale non è facile ribaltare il risultato".

Cosa vi è mancato?

"Forse la conquista delle seconde palle, la determinazione nei duelli di andare a lottare su ogni pallone. Loro ci hanno messo anche un po' in difficoltà, siamo cresciute e abbiamo trovato il pareggio, ma queste sono partite così, le finali sono queste. L'unico rammarico che dobbiamo avere è quello di non aver lottato con forza su ogni pallone, ogni tanto ci vuole un po' di cattiveria in più. Ne hanno avuto di più e hanno vinto la partita"