Supercoppa Femminile, ROMA-JUVENTUS: le formazioni ufficiali. Haavi titolare dal primo minuto (VIDEO)

Appuntamento con la storia per la Roma Femminile. Oggi alle ore 15:15 andrà in scena allo Stadio Zini di Cremona la finale della Supercoppa Italiana in cui si sfideranno le ragazze di Spugna e la Juventus. Anche nella passata stagione si affrontarono Roma e Juventus e a spuntarla furono le giallorosse ai calci di rigore.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Ceasar, Di Guglielmo, Minami, Aigbogun, Kumagai, Giugliano, Greggi, Viens, Giacinti, Haavi.

A disp.: Korpela, Valdezate, Bartoli, Serturini, Ciccotti, Glionna, Latorre, Tomaselli, Feiersinger.

All.: Spugna.

JUVENTUS: Peyraud-Magnin, Lenzini, Sembrant, Cascarino, Boattin; Caruso, Grosso, Gunnarsdottir, Cantore, Beerensteyn, Garbino.

A disp.: Aprile, Cafferata, Girelli, Bonansea, Palis, Bragonzi, Salvai, Thomas, Bellucci.

All.: Montemurro.

Arbitro: Gasperotti. Assistenti: Decorato - Signorelli. Quarto Uomo: Diop.

PREPARTITA

14:30 - La squadra inizia il riscaldamento a un'ora dal fischio d'inizio.

14:00 - Giallorosse arrivate allo Stadio.