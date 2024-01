Serie A Femminile, ROMA-POMIGLIANO 1-0 (12' Viens): segui in tampo reale. Giallorosse avanti (FOTO)

Oggi alle ore 18 (diretta DAZN) andrà in scena la partita tra Roma e Pomigliano, valida per la dodicesima giornata di Serie A Femminile. Le giallorosse, reduci da 11 vittorie in altrettanti turni, sono chiamate a riscattare la sconfitta rimediata nella finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus e affronteranno il Pomigliano penultimo in classifica con 5 punti.

LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLE GIALLOROSSE

ROMA: Ceasar; Bartoli, Linari, Minami, Di Guglielmo; Feiersinger, Kumagai, Giugliano; Haavi, Giacinti, Viens.

A disp.: Korpela, Ohrstrom, Valdezate, Ciccotti, Greggi, Pellegrino Cimò, Tomaselli, Glionna, Latorre, Serturini.

All. Spugna.

POMIGLIANO: Gavillet; Fusini, Caiazzo, Apicella, Battistini; Rabot, Di Giammarino, Ferrario; Ippolito Novellino, Nambi

A disp.:

All.: Caruso.

Arbitro: Andeng Tona Mbei. Assistenti: Monaco - Cataneo.

Marcatrici: 12' Viens

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

12'- GOL DELLA ROMA. Grande conclusione da fuori di Viens, il cui destro chirurgico e potente si infila alla sinistra di Gavillet

11' - Prima occasione per la Roma con Elisa Bartoli che, con il destro da fuori area, la mette alta di poco.

1' - Match al via

PREPARTITA

17:01 - Ecco la formazione ufficiale delle giallorosse.