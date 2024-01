Roma: HDI Assicurazioni diventa sponsor anche della squadra femminile (COMUNICATO)

Nuovo sponsor per la Roma Femminile. Come annunciato dalla società giallorossa tramite un comunicato ufficiale, HDI Assicurazioni ha allargato la partnership con il club ed è diventato lo sponsor anche della squadra femminile. Ecco la nota: "L’AS Roma è lieta di annunciare un nuovo accordo di sponsorizzazione per la prima squadra femminile.

HDI Assicurazioni, già partner della prima squadra maschile, ribadisce il suo impegno con il Club affiancando le Campionesse d’Italia come partner nella categoria “Insurance” per la stagione calcistica 2023-24. Dopo aver scelto come testimonial e brand ambassador un’atleta vincente e popolare come Federica Pellegrini, HDI Assicurazioni ha scelto di legarsi anche alle calciatrici della Roma ribadendo la volontà di investire nel settore sportivo, andando oltre gli stereotipi di genere, e promuovendo i valori di pari opportunità, determinazione, impegno e dedizione che sono al centro della vision della Compagnia. Il brand HDI farà il suo esordio sui pantaloncini dei kit gara delle giallorosse in occasione della finale di Supercoppa Italiana del 7 gennaio contro la Juventus e sarà presente sui pannelli pubblicitari dello Stadio Tre Fontane di Roma e sui backdrop delle conferenze stampa. 'Non potremmo essere più entusiasti nell'accogliere un altro prestigioso partner globale per le nostre Campionesse d'Italia. Insieme a HDI Assicurazioni, siamo orgogliosi di ribadire il nostro impegno nel calcio femminile', ha dichiarato Michael Wandell, Chief Commercial & Brand Officer dell’AS Roma. 'Siamo entusiasti di annunciare questa partnership con l'AS Roma Femminile, team che incarna valori di eccellenza, dedizione e determinazione. Questa collaborazione rafforza il nostro impegno a sostenere lo sport femminile e promuovere le pari opportunità anche nel mondo del calcio. L'AS Roma Femminile rappresenta una fonte di ispirazione per milioni di persone, e siamo orgogliosi di essere al loro fianco in questa emozionante avventura', ha commentato l’Amministratore Delegato di HDI Assicurazioni Roberto Mosca. HDI Assicurazioni è una Compagnia che opera da oltre un secolo e fa parte del Gruppo Talanx, attivo in oltre 175 Paesi in tutto il mondo. Le sue radici sono saldamente ancorate nel tessuto italiano, con un legame speciale con la città di Roma, dove sorge l’headquarter". (asroma.com) VAI AL COMUNICATO UFFICIALE