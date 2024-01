Roma Femminile, Spugna: "Vogliamo confermarci e portare a casa la Supercoppa. La Juventus è molto forte" (VIDEO)

Appuntamento importante per la Roma Femminile di Alessandro Spugna, che domani alle 15:15 darà il via ufficiale al proprio 2024 con la finale di Supercoppa contro la Juventus. Alla vigilia di questa importante partita il tecnico giallorosso ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole: "Le ragazze le ho ritrovate bene, avevamo bisogno di un po' di riposo soprattutto a livello mentale. Il percorso fatto negli ultimi due mesi era stato veramente intenso, giocavamo ogni tre giorni e non avevamo la possibilità nemmeno di allenarci bene, il recupero era molto complicato. Abbiamo avuto la possibilità di fare una settimana tipo e questa è stata la cosa più importante. Le ragazze stanno abbastanza bene".

Iniziare subito il 2024 e alla ripresa avere una finale per giocarsi un trofeo, cosa significa?

"Significa cercare di portare a casa il trofeo, cercare di fare una grande partita contro un avversario molto forte che conosciamo molto bene. Mi auguro che sia un bello spettacolo per il calcio femminile, però è chiaro che dobbiamo cercare di portarci a casa il trofeo. E' un appuntamento importante, vogliamo confermarci".

Roma-Juventus ormai è un classico del calcio femminile. Conoscersi aiuta o intimorisce un po'?

"Non aiuta e non intimorisce, è una partita che dobbiamo giocare. Ci conosciamo bene tutte quante ma è una partita molto importante, la metto allo stesso livello delle partite di Champions League e per poter far bene dobbiamo fare una grande prestazione sia a livello individuale che di squadra".