Roma Femminile, Spugna: "Usciamo a testa alta, ci abbiamo provato in tutti i modi"

Finisce con una sconfitta in Olanda l'avventura della Roma Femminile di Alessandro Spugna nella Women's Champions League, battuta 2-1 dall'Ajax ed eliminata dalla competizione (a discapito proprio delle olandesi e del Bayern Monaco). A fine partita il tecnico giallorosso ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole.

Partiamo dal lato positivo: la Roma esce a testa alta da questo girone.

"Sì, esce a testa alta, perché anche questa sera ci abbiamo provato in tutti i modi. Abbiamo fatto un primo tempo molto importante. Poi, nel secondo, forse sono venute a mancare un po' di energie, ci siamo allungate un po' troppo e in questi spazi l'Ajax ci ha creato qualche difficoltà. Siamo uscite in un girone veramente incredibile, perché fino all'ultimo quarto d'ora era tutto in discussione. Peccato, perché con qualche attenzione in più da parte nostra, e con qualche attenzione in più da parte di qualcun altro, saremmo ai quarti di finale. Però, ci sta. Abbiamo fatto un girone importante. E questo è sicuramente motivo di soddisfazione".

Cosa porta via la Roma da questa esperienza in Champions League?

"Ci dobbiamo portare dietro le prestazioni, le partite giocate, perché gare come questa valgono tre, quattro partite del nostro campionato. Ci dobbiamo portare dietro l'esperienza...tante cose, perché giochi in stadi importanti, e questo aumenta anche la consapevolezza di disputare certe partite".

Tutte emozioni da mettere dentro già dalla partita con la Juventus.

"Assolutamente sì. Adesso, dobbiamo recuperare le energie e concentrarci sul big match di domenica, perché sarà una partita molto importante e bella da giocare".

