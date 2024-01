Roma Femminile: Spugna inserito da IFFHS nella Top 10 dei migliori allenatori dell'anno

Il rendimento più che positivo della Roma Femminile di Alessandro Spugna (con vittoria di Scudetto e Supercoppa nella passata stagione) non è passato inosservato. L'IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) ha stilato la classifica dei 10 migliori allenatori del mondo nel 2023 per quel che riguarda il calcio femminile, con il tecnico italiano inserito al sesto posto con 17 punti. Una soddisfazione importante che conferma l'ottimo rendimento di Spugna sulla panchina giallorossa.

La Top 10 completa:

1 - Jonatan Giraldez (Barcellona) 180 pt

2 - Sonia Bompastor (Olympique Marsiglia) 67 pt

3 - Tommy Stroot (Wolfsburg) 61 pt

4 - Emma Hayes (Chelsea) 58 pt

5 - Alexander Straus (Bayern Monaco) 23 pt

6 - Alessandro Spugna (Roma), 17 pt

7 - Arthur Elias (Corinthians) 16 pt

8 - Jessy Tshabalala (Mamelodi Sundowns) 10 pt

9 - Carmelina Moscato (UANL Tigres) 8 pt

10 - Casey Stoney (San Diego) 6 pt