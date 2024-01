Roma Femminile, Spugna: "Il clima è positivo, non dobbiamo pensare alla sconfitta con la Juventus. Contro il Pomigliano partita importante" (VIDEO)

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro il Pomigliano, in programma domani alle ore 18 e valida per la dodicesima giornata di campionato. Ecco le sue parole: "Settimana normalissima, abbiamo analizzato gli errori commessi contro la Juventus. Il clima è positivo, in campionato abbiamo fatto 11 vittorie, può capitare una sconfitta anche se è arrivata nella partita in cui non volevamo perché c'era un trofeo in palio. Siamo molto cariche per ripartire e fare una grande prestazione".

Che partita ti aspetti?

"Il Pomigliano farà una partita chiusa e cercherà di ripartire. Noi dobbiamo essere arrembanti e creare situazioni favorevoli, senza pensare alla partita contro la Juventus. Quella di domani è una partita importante per mantenere la distanza sulla Juve in campionato".